Vaata videot: Jesper Parve ja Illimar Pilt esitlesid sarja «Mees» uut osa «Kõik on võimalik»

«Kui ma Illimari palju aastaid tagasi ühel hipiüritusel esimest korda nägin, siis arvasin, et see mees on küll kuskilt teiselt planeedilt. Ja ega see arvamus aastatega palju muutunud ei ole,» ütleb autori kohta Jesper Parve. «Kuigi oleme saanud nüüdseks headeks sõpradeks, ei suuda ma ikka mõista, kuidas endisest sültmehest on praeguseks saanud nii tubli ja võimas mees, kes ühe käega kantseldab oma kolme tütart ning teisega juhib sihikindlalt kogu ülejäänud elu. See raamat on inspiratsiooniks kõikidele lödipüksidele ja samuti nende elukaaslastele. Kui juba Illimarist sai Mees, siis võib selleks saada ka sinu elukaaslane.»