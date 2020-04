Kuidas tekib ajus nõtke mõtlemine ja kuidas seda arendada

Praegu tarbime me erinevatest meediakanalitest keskeltläbi suisa 100 000 sõna uut infot päevas - see võrdub 300-leheküljelise raamatuga.

«Nõtkelt» on esimene mõtlemise teemaline raamat, mida ma lugenud olen. Teos pakkus päris head sissejuhatust, milline on hetke arusaam sellest, kuidas mõtted ja ideed ajus sünnivad. Varem teadsin nõtket mõtlemist kui «kastist välja» mõtlemist, aga mul ei olnud aimugi, kui oluline see tegelikult on. Mlodinow annab ülevaate erinevatest tehtud teadustöödest ning lisab muidugi oma teooriaid. Tema seletused olid lihtsasti mõistetavad. Eriti hästi olid teemast aru saamisel abiks näited igapäevaelust, aga huvitav oli ka lugeda, kuidas avastusi on tehtud õnnetustesse sattunud inimeste või vaimuhaigete uurimise abil. Veel üks põnev teema oli see, kuidas on reguleeritud, millal toimub analüütiline ja millal nõtke mõtlemine. Nimelt on üks võime tugevam siis, kui teine on nõrgem - näiteks, kui sul ei tule hommikuti üldse matemaatikaülesanded välja, siis peaksid sel ajal hoopis millegi loovaga tegema ja jätma matemaatika õhtusse.

Igaühes meist on kaks erinevat mõtlejat, loogik ja poeet, konkurendid, kelle võitlusest sünnivad meie mõtted ja ideed.

Raamat andis palju mõtteainet ja ahhaa-momente. Näiteks seletas see, miks tehisintelligentsi nii raske saavutada on. Veel üks oluline mõte on see, kuidas noortel ja kogenematutel on innovaatilisemad ideed, sest neil ei ole välja kujunenud harjumusi, kuidas midagi peaks tegema. Seetõttu andis teos tegelikult mulle julgust juurde oma ideid välja öelda ning ise rohkem katsetada.

Lisaks on raamatus ka praktiline pool - erinevad testid, mille abil saab kohe end hinnata ning samuti soovitused harjutusteks, mida teha, et enda nõtket mõtlemist arendada. Enda jaoks võtsin teosest kaasa, et võiksin olla veelgi avatuma meelega ning olema valmis oma tõekspidamisi kõrvale heitma ning vastupidist kaaluma. Lisaks võiksin leida ja tekitada hetki, kus aju saab «taustal» töötada, näiteks pakuks seda hästi jalutuskäik looduses.

Aju tasustab originaalset ja kunstilist mõtlemist, kuna need oskused on tähtsad igal loomal, et muutustele ja ettenägematutele asjaoludele reageerida. Nii on mõistetav paljude loomade artistliku loomuse avaldumine end paarituspartnerile reklaamides. /.../ Kas võiks kunstiandeil olla samasugune roll ka inimeste paaritumisel? Kas see võiks sünnipäraselt ja teadvustamatul tasandil olla loodetavale partnerile märguanne geenide omamisest, mis soodustavad ellujäämist?