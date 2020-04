Tegele tunnetega ehk miks ei tohiks jonniva lapse tähelepanu probleemilt mujale juhtida

Tähelepanu hajutamine tunnetelt on nende vanemate lemmiktaktika, kes püüavad last mingist kogemusest eemale suunata. Seda kasutatakse tihti, kuid üldiselt pole see kuigi kasulik taktika. Tähelepanu hajutamine on trikk ja see pole pikemas perspektiivis efektiivne, kuna manipulatsiooni all ei kasva su lapse võime õnne ja rõõmu kogeda.

Philippa Perry «Raamat, mida su vanemad võinuks lugeda». FOTO: Helios

Beebile silma vaadates peegeldub meile sealt siirus. Usun, et olenemata vanusest, väärib laps meie poolt täpselt samasugust ausust. Tähelepanu hajutamine on täiskasvanulik taktika ja selles puudub siirus. Peale selle võib see lapse intellekti solvata.

Missugust sõnumit see küll kanda võiks? Kujutle, et kukud põlve lõhki. Mis tunne sind valdaks, kui su kaaslane näpuga oravale näitaks ja lubaks sul lemmikvideomängu mängida, selle asemel et tunda muret sind tabanud õnnetuse ja valu pärast?

Ma ei väida, et tähelepanu kõrvalejuhtimiseks pole aega või kohta, kuid see ei sobi manipulatiivse taktikana. Kui laps on näiteks arsti juures süsti saamas, oleks ehk hea mõte soovitada tal valu vähendamiseks hoopis otsaesist silitavatele sõrmedele keskenduda. Niimoodi ei proovi sa teda tüssata – ta teab, mis tulekul –, vaid pakud tähelepanu hajutamist hoopis olukorra kergendamiseks.

Su lastel on õigus sind kohelda täpselt nii, nagu sina neid kohtled. Ilmselt ei meeldiks see sulle eriti, kui sooviksid nendega koolitunnistust arutada ja nemad seepeale näpuga aknast välja näitaksid ja hõikaksid: «Vaata! Orav!»

Ilmselt oleks hea ka oma lapse hoidjatele ja lasteaiakasvatajatele mainida, et eelistad seda, kui su lapse tundeid kuulda võetakse, mitte ei juhita ta tähelepanu eemale. Kui püüame näiteks tähelepanu juhtida mänguasjalt, mida hoiab teine laps – puhtalt selleks, et konflikti vältida –, ei aita see tal olukorda mõista või soovitu saavutamiseks läbirääkimisi pidada. Ebameeldivate tundepuhangute vältimine ei õpeta meid nendega toime tulema.

Pealegi, kui laps soovib midagi, mida sa ei taha talle anda – näiteks autovõti –, tuleb tal selgeks saada, et see pole saadaval, ei ole vaja ta tähelepanu ka ajutiselt kõrvale juhtida. Lapsel on tarvis kuulda, et võtmega mängimine sulle ei meeldi, mitte midagi stiilis «oiii, vaata seda nukukest!». Aita tal seejärel tekkinud frustratsiooniga toime tulla, mitte sellelt tähelepanu hajutada. Proovi näiteks nii: «Oled pahane, et võtmega mängida ei saa. Näen, et see teeb sind maruvihaseks.» Kui ütled seda rahulikult ja vaoshoitult, õpib ka laps oma tundeid kontrolli all hoidma. Niisugune protsess tundub küll tähelepanu hajutamisest rohkem aega võtvat, kuid sinu investeeritud aeg aitab lapsel need oskused selgeks õppida ja neid hiljem iseseisvalt kasutada.