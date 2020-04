Harald Lepisk: live-videoülekanne võiks olla pea iga tulevase raamatuesitluse osa

Edukal veebipõhisel raamatuesitlusel osales koos järelvaatamisega kokku üle 11 000 inimese. «See on äge, et oma kutsumuse teema nii paljudele korda läheb. Eks füüsiliselt osalejatega ühes ruumis olemine annab parema kontakti, kui tühjas stuudios kaameraga kõnelemine. Aga kui osalejad enda videopildid sisse lülitasid ja paljud neist juba eelmüügist ostetud raamatut lehvitasid, tuli südantsoojendav kinnitus, et oleme õigel teel,» jagab Lepisk muljeid.

Veebipõhine raamatuesitlus kui tulevik

Veebipõhine raamatuesitlus hoiab kokku inimeste aega ja murrab piirangud, mis Tallinnast eemal asuvaid huvilisi tagasi hoiaksid. Kultuurikatlas püsti pandud kontaktivaba videoülekande stuudio ja produtsent Lehari Kaustel võimaldasid viia webinari stiilis kohtumise suure lavaülekande tasemele.

«Arvan, et live-videoülekanne võiks olla pea iga tulevase raamatuesitluse osa ja kui on noorem lugejaskond, siis praegune tehnoloogia võimaldaks väga loomingulisi lahendusi luua,» kiidab Lepisk. «Jälgin põnevusega, milliseid lahendusi luuakse ka pärast eriolukorra lõppemist.»

Seda ei maksa karta, et veebiülekandes suhtlemist napib. Tagasiside oli ülimalt positiivne: vaatajad on kirjutanud, et see andis neile innustust ja neil oli väga hea meel, et sellist ülekande võimalust pakuti. Virtuaalse seminariruumi vestluses oli pea tuhat kommentaari osalejatelt, ehk toimus elav vestlus.

Raamat olgu kirjutatud lugejate vajadusi silmas pidades

Harald Lepiski sõnul sai raamatut loodud, oldud kontaktis lugejate vajadustega. «Raamatu kirjutamise eel viisime läbi küsitluse ja põnev oli lugeda mitme tuhande inimese igatsusi – mis neid enda kire leidmise teekonnal tagasi hoiab,» selgitab ta tagamaid. «See aitas õppida tundma tulevasi lugejaid, hoida neid enda silme ees ning valida rõhuasetusi nõnda, et raamat oleks neile kasulik.»