Ettevõtja Vallo Arumäe raamatusoovitused, mis avaldavad edu saladuse

Robert Kiyosaki on kirjutanud raamatu, mis purustab müüdi, et rikkaks saamiseks on vaja teenida kõrget palka; seab kahtluse alla tõekspidamise, et teie maja on vara; näitab lastevanematele, miks ei saa loota sellele, et koolis nende lastele raha kohta midagi õpetatakse; defineerib ükskord lõplikult varad ja kohustused ning näitab lugejatele, mida on vaja õpetada lastele raha kohta, et nad oleksid tulevikus edukad.