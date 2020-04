RAAMATUSOOVITUSED ⟩ Kuidas ehitada üles edukas tulevik?

Innustav, praktiline ja mahlakalt kirjutatud isikliku ja tööalase mõjukuse suurendamise teejuht. Sotsiaalmeedia guruks peetav ning juba nelja New York Times’i menuki autor Gary Vaynerchuk ütleb, et kui sul ei ole õnnestunud läbi lüüa, siis ei ole põhjus mitte selles, et oled liiga vana, vaene või suure kohustustekoorma all, vaid selles, et sa ei ole veel lõplikult otsustanud oma elu muuta.

Siin raamatus keskendub Vaynerchuk tuntumatele sotsiaalmeedia platvormidele nagu Facebook, Youtube, Instagram, Twitter ja Snapchat ning näitab, kuidas neid platvorme kasutades on saavutatud silmapaistvaid tulemusi paljudes eluvaldkondades – olgu see siis tervislik toitumine, mood, muusika, turundus ja müük või midagi muud.

Raamat avaldab saladused, kuidas tuua oma ellu tervist, õnne ja küllust, kuid tavapäratul ja seninägematul viisil. Kriitiline, käre ja julmalt aus Randy Gage tulistab oma otsekohese keelekasutusega selle pihta, mis on hoidnud meid rumala, haige ja rahast lagedana ning näitab teed, kuidas jõuda välja nutika, terve ja rikka elu juurde. Autor nimetab ennast külluse eest võitlejaks meie kõige suurema vastasega – iseendaga. Teda on nimetatud külluse jedi rüütliks, sest tema ärid on aidanud saada miljonäriks ning ideed muutnud väga paljude inimeste mõtlemist ja elu.

Raamatus «5 tärni» avaldab Carmine Gallo Aristotelese kõnekunsti ajatud põhimõtted ning näitab, kuidas nende abil inimesi edukalt veenda ja inspireerida. Ta usutleb neurolooge, majandusteadlasi, ajaloolasi, miljardäre ja tegevjuhte sellistest ettevõtetest nagu Google, Nike ja Airbnb ning analüüsib, kuidas nad sõnade abil inimeste unistusi on sütitanud.

Ideed ei müü ennast ise ja pelgalt hea idee najal tänapäeval enam karjääriredelil unistuste tööni ei küündi. Tööalase ja isikliku heaolu võti peitub oskuslikus suhtlemises ja vastupandamatus veenmisjõus. «5 tärni» on raamat, mis aitab sillutada teed ideede jagamisele ning näitab, kuidas arendada suhtlemisoskus keskpärasest suurepäraseks.

Raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad kasvada inimeseks, kes suudab jõuda oma eesmärkide ja unistusteni ning on valmis ette võtma järjepideva enesearengu tee. Autor tutvustab 15 seadust ja põhimõtet, mida rakendades kasvatab inimene teadlikult oma potentsiaali. Lisaks aitab raamat sul saavutada õiget hoiakut, avastada oma tugevusi, siduda sind oma kirgedega, olla oma eesmärkidega rohkem ühenduses ning arendada vajalikke oskusi nii, et saaksid olla kõik, mis sa suudad olla.

Seni on meestele kirjutatud palju raamatuid, mis keskenduvad pigem väliselt mõõdetavatele edu printsiipidele: kuidas saavutada edu, rikkust, tähelepanu ja eneseteostust karjääriredelil ronides. «Teadlik mees» keskendub aga mehe sisemaailma, väärtuste ja tunnete avastamisele, teadvustamisele ja elluviimisele.

Siit leiab iga mees praktilisi nõuandeid oma ainulaadsete annete, tasakaalu ja täiuslikuma elu realiseerimiseks teadliku mehena. Raamatus käsitletakse kahtteist tasakaalus olevale mehele olulist omadust. Iga peatükk sisaldab ka eraldi osa naistele, mis juhendab, kuidas tunda ära teadlikku ja usaldusväärset meest ja kuidas toetada oma kaasat ning tuua temas välja parim.