Lasteraamatutest pärit pildid, mis tekitavad omajagu küsimusi

Hargivahel olev poiss ütleb: «Kujuta ette, et ma olen kaka ja sa punnitad mind välja.»

Raamat pealkirjaga «Ma tõesti tahaksin last süüa».

«Kõik mu sõbrad söövad su surnud sõpru. See on lihtsalt midagi, mida me teeme.» Meeldiv tutvuda!