Vaata, milliseid koolikirjanduse teoseid leiad teleekraanilt

Kooliõpilaste koduõppe esimese kuu raskused on seljatatud ning käes on koolivaheaeg, mis nõuab veelgi enam ideid laste koduspüsimise vaheldusrikkamaks ja põnevamaks muutmiseks. Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu reastas mõned tuntud linateosed, mis on koolide soovitusliku kirjanduse listides ning saadaval ka filmimaailmas või kodulehe videolaenutuses.