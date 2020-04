Raamatu «Sõltumatu naine» autor Merit Raju annab nõu, kuidas saavutada rahalist vabadust

Raamat räägib sellest, kuidas saada sõltumatuks naiseks. Alguses emotsionaalselt ja pisitasa üha enam materiaalselt ka. Ja lõpuks on see investeerimisraamat sellest, et asi pole ainult rahas.

Kuidas alustada?

Iga teekond algab hetkeseisu määramisest, kohast kaardil, kus sa praegu oled.

Pane endale sobival moel kirja oma:

• tuluallikad ja sissetuleku summad, palk, toetused

• kohustused: laenud, liisingud, võlad, krediitkaardi miinus, käendused

• varade väärtus: kodu, raha, hoiused, välja antud laenud, omandatud väärtpaberid, kinnisvara, väärismetallid, pensioni II ja III samba hetkeseis, investeeringud ühis- rahastusse vm

• kulud

Kulud kirja

Pane kuu või kahe jooksul iga päev kirja kõik oma kulutused. Selleks sobib panga koduleheküljelt leitud kulutabel. Olen kasutanud ka üht nutirakendust ja nüüd lõpuks lihtsalt Exceli tabelit, kuna see võimaldab mul võrrelda ka eelmisi kuid ja prognoosida tulevasi, kirjutab Merit Raju.

Tee oma kuu kulude nimekiri, ideid saab siit:

Püsikulud (mis ei sõltu sellest, kui palju sa sööd, ostled või kas elad kodus või oled puhkusel, terve või haige):

• Üür/kodulaen

• Kommunaalkulud

• Telefon, internet, TV

• Kindlustus

• Transport

• Lasteaia- või koolitasu, trennid vms

• Vabakutselistel ka sotsiaalmaks

• Lemmikloom

• Muud laenumaksed

• Muud püsikulud

Muutuvkulud:

• Toit, väljas söömine

• Riided

• Ilu

• Tervis

• Vaba aeg, meelelahutus, mänguasjad

• Trenn või hobid

• Reisimine

• Muud kulud

Vaata oma kuludele otsa

Nüüd on aeg kuludele otsa vaadata ja järeldusi teha. Milliseid harjumusi, väärtusi, aga ka sõltuvusi su kulud peegeldavad? Millised numbrid sind üllatavad? Minul näiteks olid suurimad toidu- ja lapsekulud. Kas leiad nn tühje kulusid, nagu spordiklubi kuumakse, kuigi sa seal kunagi ei käi? Kindlustus, mis dubleerib mõnd teist kindlustust ja mis on sulle suudetud maha müüa, kuna sa eelmist ei mäletanud? Ehk on sul liiga suur internetipakett koos televisiooni ja lauatelefoniga, mida sa ammu ei kasuta? Kas on ka mitte nii mõttekaid kulusid, nagu minul oli parkimine ja väljas söömine, kui saab kasutada ka tasuta linnatransporti ning sagedamini kodus süüa valmistada?

Jaga oma väljaminekud umbes nii:

• 50% vajalikule möödapääsmatule (kodu, transport, toit)

• 30% asjadele ja elamustele, mida tahaks endale lubada (kingad, reis, teater, väljas söömine)

• 20% (minimaalselt 10%) säästmiseks või tulevikku investeerimiseks