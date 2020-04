Sally Rooney: tahan, et järgmine asi, mis ma teen, oleks kõige parim asi, mis ma kunagi teinud olen

Tunnustatud iiri kirjanik Sally Rooney on pandeemia tõttu pagenud maakoju, kus tal ei ole isegi internetti ja kuna raamatupoed on kinni, loeb ta järjest läbi koju varutud raamatuid, milleks varem aega ei olnud. Näiteks on tal praegu käsil Margaret Drabble’i 1972. aastal ilmunud romaan «Nõelasilm», mida ta enda sõnul väga imetleb.

«Ma arvan, et kõik raamatud, mida pean oma lemmikuks, on mu elu ühel või teisel moel mõjutanud,» tõdes ta ja tõi näiteks möödunud aastal loetud Emmanuel Carrère «Kuningriigi», mis avaldas oma mõju sellele, kuidas ta on hakanud lugema.

Kõige rohkem on aga Rooney enda loomingut mõjutanud J.D. Salingeri «Franny ja Zooey». «See oleks ilmselt aus vastus,» usub autor, keda on muuseas nimetatud Snapchati põlvkonna Salingeriks. «Ma lugesin seda nooruses ehk korra liiga palju.»

Samas ei usu Rooney, et ükski raamat suudaks kardinaalselt muuta tema mõttemaailma. «Paljud raamatud on tutvustanud mulle uut infot ja teisi mõtlemisvõimalusi, aga ma ei mäleta ühtegi, mis oleks mu arvamust millegi kohta täiesti vastupidiseks muutnud. Mul on kahju seda öelda, aga kui ma arvaksin, et mingi raamat võib päriselt mu meelt muuta, siis ma kahtlustan, et ma ei loekski seda,» tõdes ta.