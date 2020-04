Margaret Atwood: koroonakriis ei ole düstoopia

BBC raadiole intervjuud andes sõnas tuntud kirjanik, et düstoopia on korraldatud ebameeldiv ühiskond, milles ei taheta elada. «See ei ole korraldatud,» selgitas ta, mis mõiste praeguse olukorra kohta ei kehti. «On loodud küll teatud kokkulepped, mis ei ole kõige meeldivamad, kuid see ei ole tahtlik totalitarism. See ei ole taotluslik ühiskonnakorraldus.»