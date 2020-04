Vaata, millele sa tegelikult oma aega kulutad

Aeg on ressurss, mida sa ühegi nipiga tagasi ei saa. Mõtle, kas sul on võimalik näpistada iga päev kasvõi tund, et tegeleda oma oskuste, teadmiste ja nende arendamisega ning järgida oma kutsumust. Püüa seda aega järk-järgult pikendada. Mida rohkem saad oma kutsumusega tegeleda, seda enam hakkad tajuma, mida see sulle pakub, ühtlasi näed ka võimalusi sissetulekute kasvatamiseks. Ilmselt sa ei oska neid praegu lihtsalt näha.