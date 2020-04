Chris Kala 5 raamatusoovitust, mis õpetavad elama õnnelikumalt

Raamat presenteerib üht tööriista, millega on võimalik iseennast paremini tundma õppida. Selleks tööriistaks on enneagramm. See on nagu inimese sisemaailma iidne kasutusjuhend, mis annab võimaluse mõista ennast, oma käitumist ja hoiakuid. Raamatus üheksa isiksusetüübi kirjeldused aitavad vastata küsimusele «Miks ma olen just selline, nagu olen?». Enneagramm on justkui kompass, mis näitab meile, kus me oleme ja kuhu meil on võimalik edasi minna.

See oli üle pika aja eestikeelne raamat, mille ma ette võtsin ja umbes kolme päevaga läbi lugesin. Raamat «Keset elu» on väga lihtsasti ning arusaadavalt kirjutatud raamat, mis teeb selle lugemise mugavaks ja ladusaks. Laused on üles ehitatud sedavõrd lihtsalt, et kui seda raamatut lugeda ette 5-10-aastastele lastele ning teha vajadusel pisut teatud kohtades lisa selgitustööd, siis see sõnum jõuaks neile kohale. Raamat «Keset elu» annab lootust, et isegi siis, kui asjad tunduvad hapud, ei ole see veel kõik ning alati on võimalik leida positiivsem ja rahuldustpakkuvam lahendus, mis sulle selgust loob. See annab lootust, et sa ei ole ainus, kes endaga sellisel moel maadlema peab ning see on kuradi hea tunne. Raamat selgitab üht tõdemust, et elu võiks minna iga aastaga ühe kergemaks ja muredevaesemaks.