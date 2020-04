Roland Tokko soovitab: tahad olla edukas? Siis loe raamatuid

Praegusel kriisiajal on paljudel hirm tuleviku ees, sest keegi ei tea täpselt, mis hakkab saama. Paljud on kaotanud töö ning mitmed on hirmul, mida toovad järgmised kuud või isegi aastad. Küll aga tasub Edu Akadeemia juhi Roland Tokko nimel alati kriisis näha võimalust. Praegu on just see aeg, mil maksimaalselt panustada enda enesearengule ning tulla kriisist välja tugevamana ja veelgi edukamana. Öeldakse ju, et mis ei tapa, teeb tugevaks.