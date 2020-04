Maailmameister Kaido Leesmanni 5 raamatusoovitust, mis motiveerivad sind olema parim versioon iseendast

Thomas Erikson «Idioodid minu ümber». FOTO: Kirjastus Varrak

Seda raamatut soovitas mulle mu abikaasa, pärast seda kui oli ise väga vaimustatud sellest. Tõesti väga huvitav lugemine. Õpetab nägema inimesi laiemalt, annab vastused, miks inimesed teatud olukordades käituvad nii nagu nad käituvad. Pani samamoodi analüüsima ennast ja oma käitumistavasid. Pärast selle lugemist olen ma mingite asjade peale palju vähem üllatunud.

Mõned inimesed väidavad tõsimeeli, et neid ümbritsevad idioodid, ning ühed ütlevad seda sagedamini kui teised. Kindlasti oled oma elus sattunud olukordadesse, kus kommunikatsioon on häiritud, näiteks oled püüdnud oma partnerit milleski veenda, kuid see ei õnnestunud nii, nagu kavatsesid või lootsid. Või lahkunud koosolekult täielikus segaduses, sest sa ei saanud ühestki kohalviibijast aru. Või ei saanud teised aru, mida sina öelda tahtsid. Kas tuleb tuttav ette?

Sellest humoorikalt kirja pandud rahvusvahelisest menuraamatust leiad vastused paljudele käitumismustrite ja isiksustüüpidega seotud küsimustele ning hakkad mõistma ka seda, miks ühe kolleegi töölaud on alati segi või kuidas suhelda ülemusega, kes ei paista kunagi ühtegi sinu mõtet kuulavat. Üks on kindel, pärast seda raamatut hakkad aru saama, mida sind ümbritsevad inimesed tegelikult tahavad sulle öelda, ja märkad rõõmuga, et idioote sinu ümber jääb üha vähemaks.

***

S. Carney «Mis ei tapa». FOTO: Helios

See raamat ei ole ainult hulludele, vaid igaüks meist leiab siit midagi. See raamat inspireeris mind tegelema taliujumisega. Alustasin sellega kolm kuud tagasi. Eelmine nädal sain oma abikaasa ka merre ujuma. Õpetab tulema välja oma mugavustsoonist ning kompima oma piire.

Kuidas jäine vesi, äärmuslik kõrgus ja keskkonnaga kohanemine taastab meie kadunud evolutsioonilise vastupidavuse.

Carney on uuriv ajakirjanik ja antropoloog, kes otsustab paljastada järjekordse šarlatani – Jäämehe. See Hollandi guru on Wim Hof, kelle võime äärmuslikus külmas oma kehatemperatuuri kontrollida on tekitanud teadusmaailmas tõelise tormi. Scott Carney katsetab omal nahal Hofi meetodit: erinevad hingamisharjutused kombineeritud meditatsiooni ja külmas viibimisega.

Carney proovib, kas suudab taastada kadunud evolutsioonilise tugevuse, kui jäljendada meie eellaste keskkonnatingimusi … Kas iga inimene – isegi see, kelle vaimuloom on millimallikas – peidab endas tohutu sisemise vastupidavuse varusid? Tema uudishimulik teekond on tõeliselt lummav – informeeriv, lõbus ja tervislikul määral ohtlik.

«Mis ei tapa» uurib süvitsi keha ja vaimu seoseid ning näitab teadust, mis on inimvõimete piiride nihutamise taga. Carney kohtub teadlaste, maailmakuulsa surfari Laird Hamiltoni ja paljude teistega, kes on Jäämees Hofi meetodiga parandanud märgatavalt füüsilisi võimeid, kaalust alla võtnud või saanud leevendust autoimmuunhaigustele.

***

R. Siimer, J. Maling «Elus». FOTO: Kuub OÜ