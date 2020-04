Jooga ja naiste seksuaalse õpetaja Karolin Tsarski soovitab: 5 raamatut, mis avavad sinus naiselikkuse energia

«Bhakti Yoga. The Yoga of Love and Devotion», Swami Vivekananda

See raamat räägib armastusest aga selle sõna kõrgema tähenduse mõistes. On ülendav ja inspireeriv lugeda armastuse sügavatest ja puhastest tasemetest, mis erinevad oluliselt meie tänapäeva arusaamast armastusest, mis põhineb pigem romantikal, ihal ja omakasupüüdlikkusel. Seda raamatut lugedes võib tunda avardumise ja pühendumise kasvu kogemaks kirjeldatud armastuse seisundeid.

Bhakti-jooga on loomulik ja siiras Jumala otsimine, mis algab Armastusest, jätkub vaid Armastuses ja lõpeb üksnes Armastuses. Isegi silmapilgu kestev kirglik armastus Jumala vastu toob meile igavese vabanemise.

Oma Bhakti-aforismides ütleb Narada: «Bhakti on suur armastus Jumala vastu.»

***

See on raamat, mida julgen soovitada igale naisele. Selle lugemine viib iga lausega Sind lähemale iseendale, aina sügavamale ja sügavamale. Seda lugedes võib tekkida palju taipamisi, selgust. Ta poeb su hingesoppidesse ja harutab lahti kõik pealiskaudse kiht-kihi haaval, kuni Sa koged täisväärtuslikku jumalannaliku olemust iseendas.

Eluterve naisterahvas on paljuski hunditaoline: ta on võimas, vaistlik, elujõudu pilgeni täis, kartmatu leidlik ja ustav. Ta on võimeline kõrgele kargama, saaki küttima, elu andma ja elu eest seisma. Eemaldumine ürgloodusest on põhjustanud nihke tänapäeva naise isiksuses.

***

«Passionate Enlightenment. Women in Tantric Buddhism» Miranda Shaw

See on akadeemiline uurimustöö naiste rollist tantristliku budismi traditsioonis. Miranda Shaw lükkab ümber kõik seni teaduses kehtivad väited nagu naiste roll tantristlikus budismis oleks olnud vähe väärtuslik ja läbi sügava analüüsi demonstreerib, kuidas naisi tegelikult ülistati ja kui sügavalt neid austati ning kuidas nad mängisid absoluutselt võtmerolli mehe teekonnal valgustumiseni ja kõrgema teadvuse poole jõudmisel. Imeline raamat, mis näitab vähemalt ühte õpetuste liini, kus ajalooliselt naisi tõeliselt väärtustati.

***

David Deida puhul on minu arust harukordne see, et ta on üks väheseid vaimseid õpetajaid, kes selgitab lahti naiseliku ja meheliku energia põhiloomuse ja väljenduse erinevused. Tänapäeval enimlevinud vaimsed õpetajad võtavad inimest kui inimest ja levinud on pigem mehelikule loomusele omasemad filosoofiad ja praktikad. Süda rõõmustab, kui keegi mõistab ja selgitab ka naispoolt, sest mind isiklikult väga kõnetab mehelikkuse ja naiselikkuse duaalsus, mille läbi jõuda duaalsusest sügavamale.

Iga naine tunneb muinasjuttu – leida õige mees, anda talle seda, mida ta vajab ja ta armastab sind igavesti. Aga kui see ei õnnestu, kui lepid vähemaga, siis kuidas leida ja hoida meest, keda sa soovid?

***