Merit Raju uus raamat õpetab naistele, kuidas olla majanduslikult sõltumatu

Raamatust leiad emotsionaalseid lugusid ja ka komistuskive ning oma nahal läbi proovitud soovitusi. Ja lõpuks on see investeerimisraamat sellest, et asi pole ainult rahas. See on raamat sellest, kuidas saada sõltumatuks naiseks. Alguses emotsionaalselt ja pisitasa üha enam materiaalselt ka.