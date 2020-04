Saksa pastor usub, et väike alpilinn on koroonaviirusest pääsenud tänu «surmaraamatusse» kantud lubadusele

1633. aastal suri umbes veerand väikese alpilinna elanikest muhkkatku. Selleks, et jumal neid katkust säästaks, andsid linnajuhid ja ellujäänud elanikud altari ees lubaduse esitada iga kümne aasta järel kannatustemänge, kus on kujutatud Kristuse elu viimaseid nädalaid, tema ristilöömist ja ülestõusmist. Kirikuraamatute andmetel haigus pärast seda taanduski.

Pastor Thomas Groeneri sõnul ei ole see juhus, et koroonaviirus ei ole neid puudutanud. «Jumal aitas inimesi siis. Ta päästis nad katkuepideemiast, säästis neid. See jätkub sarnaselt ka täna,» ütles ta Reutersile ja näitas kirikus säilitatud «Surmaraamatut».