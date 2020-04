Üks sagedaseim probleem, mis suhted lõhki ajab ja mida on raske vältida

Igaüks võtab abiellu kaasa olulise suhte, millega ei saa lõpparvet teha – suhte rahaga. See suhe on sügav ja keerukas ning tihtipeale teadvustamata. Raha ei ole lihtsalt valuuta, sellega kaasnevad tunded. Nagu ühes iidses ürikus kirjas: kus on sinu varandus, seal on sinu süda.

Belinda Luscombe «Abielusoofia». FOTO: Postimees Kirjastus

«Rahaga on seotud palju tundeid, sest raha peegeldab paljuski suhte võimutasakaalu,» ütleb Wisconsini ülikooli juures töötava paarilabori (Couples Lab) juhataja Lauren Papp, kes on viinud läbi mitu uuringut abielukonfliktide teemal. «Rahasse suhtumine saab alguse juba lapsepõlvest. Näiteks see, mida raha kellegi jaoks tähendab. Kui üks ostab teisele midagi, kas see on siis armastusavaldus, kompensatsioon või hoopis midagi enesestmõistetavat?»

Sinu, su kaasa ja mammona armukolmnurk võib olla üsna keerukas. Võiks öelda, et tunne on «ülerahvastatud», kui kasutada sõnu, millega kadunud printsess Diana kommenteeris oma abikaasa, Inglismaa tulevase kuninga abielurikkumisi. Tülid raha pärast ei puuduta ainult seda, kas pangakontol on piisavalt suur number ning kuidas seda võrdselt jagada, vaid tabavad närvi hirmude, lootuste ja ootuste osas. Hirm olla üksi ja hirm olla vaene on läbi põimunud samal viisil, nagu abielu ja majanduslik kindlustatus pakuvad kombineeritud turvatunnet. Pole juhus, et majandusraskustes inimesed lahutavad sagedamini kui inimesed, kellel neid raskusi pole. Pelgalt kokkusattumus pole ka see, et inimesed lükkavad abiellumist edasi seni, kui nad tunnevad end majanduslikult kindlustatult. Seetõttu on abielude arv kesk- või madalamaga haridusega inimeste seas tugevalt langenud ning ka ülikooli lõpetanud abielluvad hiljem, alles siis, kui nad on oma kutsumuse leidnud.

Uuringud näitavad, et raha on paaride jaoks üks sagedasemaid tülide allikaid, alles seejärel tulevad lapsed (kuigi kärgperede puhul on jällegi vastupidi) ja see tekitab kõige tulisemaid tülisid. Isegi kodudes, kus raha pole põhimure, põhjustab see ikkagi kõige kauem kestvaid konflikte või tõstatab korduvalt mingit ühte ja sama, lahenduseta jäävat küsimust. Vastupidiselt muudele konfliktidele kipuvad finantskraaklused aja jooksul aina tulisemaks muutuma. Lauren Papp koondas uuringusse sada abielunaist ja sada abielumeest ning palus neil pidada kahe nädala jooksul detailset arvestust tülide kohta: kuidas need kulgesid ja mis tunde tekitasid. Nii mehed kui ka naised väitsid end olevat rohkem masendunud, kui tüli oli põhjustanud raha. Mehed hindasid ka oma vihataset kõrgemaks kui muude nääkluste puhul.

Raha on teema, mida paljud paarid peavad n-ö väliseks probleemiks, mis ei tule suhtest endast, vaid saab alguse mingist muust survest. Näiteks on see number üks põhjus, miks paljud koos elavad paarid väidavad, et nad ei taha abielluda.