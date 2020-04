Roland Tokko: leia aega raamatute lugemiseks!

Edu Akadeemia tiim soovitab selles kriisis näha võimalust ning kasutada seda aega enda arendamiseks.

Leia aega raamatute lugemiseks

Kodus olles on hea leida päevas kasvõi mõni hetk, et lugeda raamatuid. Lugemine aitab keskenduda ning inspireerib, täites su värskete ja heade mõtetega. Edu Akadeemia soovitab eelkõige praktilisi raamatuid, milles antavaid nõuandeid saab rakendada oma elus, et muuta see paremaks ja edukamaks. Raamat «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma», annab edasi olulisi teemasid, mis just praegusel ajal vajaksid tähelepanu – tervis, suhted, rahaasjad. «Usun, et selle raamatu lugemine tekitab lugejas tahet oma elu mõnda valdkonda uuele tasemele upitada ning nii enda elukvaliteeti tervikuna parandada,» ütleb tuntud koolitaja Peep Vain.

Et leida enda elu kutse selle kõige praktilisemas ning otsesemas mõttes, on heaks abimeheks raamat «Minu elu kutse», mis aitab sul avastada enda tegelik potentsiaal, et pärast raskeid aegu tõusta fööniksina tuhast. «See raamat julgustas mind veelgi rohkem olema mina ise ja seadma eesmärke, mis kannavad kõrgemale ja kaugemale,» ütleb raamatut lugenud koolitaja Epp Kärsin.

Tee läbi e-kursus, et viia oma ettevõte uutesse kõrgustesse

Vaadates enda sisse ning lastes end inspireerida motiveerivatel mõtetel, on aeg asuda tegutsema. Kriisiajas tuleb näha võimalust ning avada uksi, millest pole seni võibolla julgenud sisse astuda. Edu Akadeemia on pannud kokku online kursuse, kus pühendades viis nädalat saad abi, kuidas luua enda ettevõtet, leida esimene ostja, muuta ettevõte jätkusuutlikuks ja edukaks.

Kui majanduslangus räsib mitmeid ettevõtteid, on Edu Akadeemia moto, et majanduslanguseks peab valmis olema ning sellega kaasnevaid võimalusi kasutama. Koolitajad jagavad praktilisi samme, kuidas majanduslanguseks valmis olla ning kuidas oma ettevõtet kasvatada ka kriisi ajal.

Loo järgmisest aastast enda elu parim aasta

Plaani paika pannes ning sihikindlalt tegutsedes ja edasi rühkides, saad muuta järgmise aasta enda elu parimaks aastaks. See nõuab vaid, et paneksid paika uskumused, väärtused ja harjumused, mis suunavad sind unistuste elu poole. Edu Akadeemia on pannud kokku koolituse «Sinu parim aasta» Anthony Robbinsi ja Eric Edmeadese kokku 10 000 eurot maksvate koolituste põhjal, mis on tulemusi toonud lugematule arvule edukatele inimestele. Ka sina võid olla nende hulgas, sest unistustel ei ole piire.

Kõige tähtsam – usu endasse!

Keerulistel aegadel on lihtne kaotada usk iseendasse, kui tundub, et miski ei olene sinust. Edukuse üks põhialuseid on alati olnud enesekindlus, mida tulebki lihtsalt iga päev praktiseerida, mis viib selleni, et sa enam endas ei kahtleks. Sina ise oled oma õnne sepp! E-kursus «Usu endasse» aitab sul muuta otsustusvõimetus otsuseks, kahtlemine tegutsemiseks, hirm elevuseks, asjade edasilükkamine nende ära tegemiseks ning väljuda mugavustsoonist, mis su arengut pärsib.