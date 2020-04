Treener Maiki Ritslaid soovitab raamatuid, mille loed põnevusega läbi kaanest kaaneni

«Avatult» Andre Agassi. FOTO: Raamat

Uskumatult südantlõhestav lugu profisportlase isiklikust arengust, kannatustest ja pühendumusest. Väga liigutav raamat.

Enam kui suurepärane mälestusteraamat ja ajalehe New York Times müügihitt profitennisest – «Avatult» on kaasakiskuv lugu ühe märkimisväärse mehe sama märkimisväärsest elust.

Andre Agassi tulevik oli kindlaks määratud juba enne seda, kui ta võrevoodist välja kasvas.

Agassi, keda oli tennisetšempioniks lihvinud nõudlik ja tujukas isa, võitis 22aastaselt oma esimese kaheksast suure slämmi auhinnast, mis tõi endaga kaasa rikkuse, kuulsuse ja tennisemaailma kõrgeimad auavaldused. Kuid nagu Agassi käesolevas raamatus paljastab, oli ta väljaspool tenniseväljakut õnnetu, segaduses ning oma suurte saavutustega pidevalt rahulolematu. Ta kirjutab siiralt varajasest edust ning ebamugavast suhtest sellega, abielust filminäitleja Brooke Shieldsiga, kasvavast huvist heategevuse vastu, jutustab lugejale haaravalt, äärmiselt detailselt parematest ja halvematest aegadest oma säravas karjääris.

***

Kas sul on eesmärgid või ainult unistused? Sul peavad olema unistused. Unistustest saavad eesmärgid, mis annavad tegutsemiseks motivatsiooni. Motivatsioon annab positiivset energiat, mille lainel surfata unistuste poole. Raamat mitte ainult juhtidele.

«Eesmärk» on raamat, mis sõna otseses mõttes on muutnud tuhandete inimeste ja ettevõtete käekäiku üle kogu maailma. Ilmumisest alates (1984) hakkas ta «põrandaaluse bestsellerina» levima arvukates kordustrükkides. Praeguseks on "raamat ilmunud 30 keeles. See on lülitatud mitmetes ärikoolides kohustusliku kirjanduse hulka ning seda analüüsitakse ettevõtetes kõikidel juhtimistasanditel.

Miks just see raamat on 15 aasta jooksul poolehoidjaid ja järgijaid aina juurde võitnud, samal ajal kui populaarsed juhtimise teooriad vahetuvad peaaegu igal hooajal nagu moerõivad? Selles «tööstusromaanina» esitatud käsitluses ei kuuluta autor, et on leiutanud mingi enneolematu imerohu kõikide juhtimisprobleemide lahendamiseks. Miks siis ikkagi «Eesmärk» rabab lugejat oma uudsusega? Miks siis ikkagi teoses kirjeldatud sammude tulemusena ON probleemid alati lahenenud, kui neid on rakendatud reaalsetes ettevõtetes? Vastuse neile küsimustele saab leida raamatust kahel viisil: tuleb vaadata, millest ta räägib ja teiseks millisel viisil ta seda teeb. Märksõnadeks on teadus ja haridus.

Jane Austen. FOTO: Personalities/©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

***

Olen suur Jane Austini fänn, lugenud läbi suurema osa tema raamatuid. «Emma» on mõnus romantiline ajaviide. Armumine, pettumus, armastus.

Emma Woodhouse, inglise kolkamõisniku nägus, kuid endast natuke liiga heal arvamusel olev tütar, kelle kohta Jane Austen ütleb: «Ta ei meeldi kellelegi peale minu enese», vajab hädasti pisut rullimist elu pesurulli all. Kõige rohkem toob talle pahandusi kaela tema kalduvus teisi paari panna, kuid ise ei ilmuta ta suuremat huvi meessoo vastu, kuni...

***

«Tüdruk rongis» Paula Hawkins. FOTO: Raamat

Haarav põnevik. Kas mäletame sündmusi nii, nagu meile sobib? Selle raamatu loed kaanest kaaneni ühe sõõmuga.

Iga päev üks ja sama… Rachel sõidab tööpäeviti edasi-tagasi Londoni vahet. Ta teab, et hommikuti peatub rong ühes ja samas kohas punase signaaltule taga, kust avaneb vaade ridaelamute tagaõuedesse.

Rachelile hakkab juba näima, et ta tunneb inimesi, kes ühes sealses kodus elavad. Ta kutsub neid Jessiks ja Jasoniks. Nende elu – nagu Rachel seda näeb – on täiuslik. Kui ta vaid ise saaks nii õnnelik olla. Ühel päeval näeb Rachel šokeerivat pilti. Rong peatub ainult minutiks, kuid sellest piisab. Nüüd muutub kõik. Rachelil on võimalik osa saada eludest, mida ta on seni eemalt jälginud. Nüüd selgub, et ta on rohkem kui vaid naine rongis.

***

Raamat, mille otsekohesus mind natuke raputas. See uskumatu sõnakasutus, uskumatu mõttelend. Seda raamatut lugedes naersin vahepeal kõva häälega. Mees ja Naine. Või oli see Naine ja Mees? Vaene mees!

Luuletaja, näitekirjaniku ja prosaisti Olavi Ruitlase kolmas romaan «Naine» räägib avameelselt lähisuhetest Mehe ja Naise vahel. Intiimsus ei ole autori jaoks tabu, pööraselt naljaka pealispinna alt toob ta välja Mehele pealesunnitud rolli - olla Naise nürida käe poolt vägivaldselt juhitav marionettnukk.