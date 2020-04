Stephen Kingi nörritab, et praegust aega võrreldakse tema õuduslugudes elamisega

King on kirjutanud arvukalt õudusjutte. 1978. aastal ilmunud lugu «The Stand» kirjeldab biorelvana kasutatud gripiviiruse pandeemiat, mis tapab peaaegu kogu inimkonna. Kuigi Covid-19 ei ole nii surmav kui tema jutustuses kirjutatud haigus, on paljud ulmeklassikaga tuttavad inimesed toonud praeguse olukorra ja Kingi õudusjutu vahel paralleele.

Kingi sõnul ütlevad inimesed tihti, et me elame praegu justkui mõnes tema õudusjutus. «Ja minu ainus vastus sellele on, et mul on kahju,» vahendab Fox News tema raadiointervjuus öeldud sõnu.

Pandeemia tõttu otsustas kirjanik koguni muuta oma loomingut. Nimelt on tal käsil romaan, mille tegevus pidi toimuma ristluslaeval, kuid laevu praegu ei sõida. «Ma valisin tegevuse toimumisajaks 2020. aasta, sest arvasin, et kui see 2021. aastal ilmub, on kõik minevikus, turvaliselt seljataga,» selgitas ta, et viirus lõi kõik sassi ja käsikirja lugedes sai ta aru, et lugu tuleb muuta.

Jutus, mida King praegu kirjutab, pidid kaks peategelast minema laevareisile. «Mõtlesin, et no vaevalt keegi enam sel aastal laevareisil käib. Nii ma vaatasin kõik üle ja sättisin tegevuse 2019. aastasse, kus inimesed said koguneda ja koos aega veeta, sest muidu see lugu ei toimiks,» tunnistas autor.