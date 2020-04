Eesti keeles ilmus kokku jäämise käsiraamat «Abielusoofia»

Auhinnatud ajakirjanik Belinda Luscombe näitab teaduslikult, et kuigi abielu pole alati lihtne, mõjub see positiivselt nii osapoolte tervisele, rahaasjadele kui üldisele heaolule. Ta toob välja ümberlükkamatud faktid, purustab müüdid ning jagab nii käitumisteaduslikke avastusi, ekspertide arvamusi kui isiklikke kogemusi.

«Ajal, mil abielu leiutati, viskasid kõik kolmekümneselt sussid püsti. Tänapäeval elame aastakümneid rohkem ja peame ikkagi ühe ja sama inimesega «kuni surm meid lahutab» hakkama saama. Õnneks on nüüd olemas äärmiselt lollikindel manuaal, kuidas suhte eest hoolt kanda, et see ka püsima jääks,» soovitab Luitsalu. «Värskeid vaatenurki on palju. Muuhulgas lükatakse ümber vanamoodne müüt, et vihasena ei tohi magama minna. Miks mitte, selgub raamatust!» Ükskõik, kas lugeja suhe on kriisis või vajab vaid veidi putitamist, annab raamat pikaks ajaks mõtteainet.