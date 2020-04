EDETABEL ⟩ Milline «Harry Potteri» raamat on kõige parem?

Keskmine hinnang: 4,42

Kõige viimasele kohale on lugejate hinnangute põhjal jäänud «Harry Potter ja saladuste kamber». Sarja teises raamatus lähvad Harry ja tema sõbrad Sigatüüka teise klassi. Kui Harry kohvreid pakib, saab ta ühelt kummaliselt olevuselt hoiatuse: tema naasmine Sigatüüka kooli põhjustavat hirmsa õnnetuse. Mõne aja möödudes hakkab tõesti toimuma midagi kummalist ja seletamatut – keegi või miski hakkab õpilasi kiviks muutma.

Keskmine hinnang: 4,47

Sarja esimeses osas tutvustatakse kahvatut ja õnnetut orbu, oma hirmsa tädi perekonnaga. Harry elab tillukeses panipaigas trepi all ning üheteistkümne aasta jooksul pole kordagi tähistatud tema sünnipäeva. See kõik aga muutub, kui öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt kutsutakse imelisse paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry leiab endale sõbrad, õpib võlukunsti ja astub vastu oma kõige hirmsamale vaenlasele.

Kaader filmist «Harry Potter ja Fööniksi ordu». FOTO: IMDB

Keskmine hinnang: 4,49

Sarja viiendas ja kõige pikemas teoses läheb võluripoiss viiendasse klassi. Ta teab, et Voldemort on tagasi tulnud ja kardab, et kohe algavad tema hirmuteod. Esialgu aga ei ole sõnagi ähvardavast ohust ei «Päevaprohvetis» ega ka mugude uudistes. Teadmatus muutub väljakannatamatuks, sest ka Roni ja Hermione kirjad on vihaleajavalt tühjad. Harry on valmis juba onu ja tädi majast põgenema, kuid siis satub ta mugude turvalisel tänaval vastamisi dementoritega ja ootamatud sündmused haaravad teda järjekordselt kaasa.

Keskmine hinnang: 4,55

«Harry Potter ja tulepeeker» on sarja neljas osa. Harry neljas õppeaasta ei kujune sugugi vähem seiklusrikkaks kui eelmised. Mustad jõud tõstavad taas pead. Esmakordselt ilmneb see lendluudpalli maailma karikavõistluste ajal. Harryl pole aga palju aega selle peale mõelda, sest ka Sigatüüka koolis hakkavad toimuma põnevad sündmused.

Kaader filmist «Harry Potter ja segavereline prints». FOTO: IMDB

Keskmine hinnang: 4,56

«Harry Potter ja segavereline prints» on sarja eelviimane osa. Lord Voldemort ja surmasööjad tegutsevad peaaegu varjamatult ning ohvreid on nii mugude kui ka võlurite seas. Harryt aga ootab uus õppeaasta ja ta soovib kannatamatult Dursleyde juurest minema saada. Sedapuhku on talle lubanud järele tulla Dumbledore ise, kellega Harryl tuleb raamatu jooksul nii mõnigi retk ette võtta.

Keskmine hinnang: 4,56

Raamatusarja põhjal tehtud filmidest on just «Harry Potteri ja Azkabani vangi» osa peetud kõige paremaks, mistõttu pole üllatav, et see ka raamatute edetabelis nii kõrge koha on saavutanud. Tegu on sarja kolmanda osaga. Kooli saabunud lapsi ootab ees ebameeldiv üllatus. Azkabani võlurite vanglast on põgenenud ohtlik kurjategija ning kooli tuuakse vangivalvurid, kes on jubedamad kui vangid ise. Loomulikult satub Harry taas sündmuste keerisesse, kus talle on abiks truud sõbrad Ron ja Hermione.

Kaader filmist «Harry Potter ja surma vägised. Osa 2». FOTO: IMDB

Keskmine hinnang: 4,61