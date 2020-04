«Kuidas keha töötab?»

Huvitavad faktid pööravad meie tähelepanu sellele, kuidas meie keha «masinavärk» lakkamatult töötab, ilma et me seda teadvustaks. Näiteks ei mõtle me köiel kõndides, millised meie keha osad peavad koostööd tegema, et suudaksime tasakaalu hoida. Või kuidas töötab autonoomne närvisüsteem siis, kui meil on hirm ja püüame põgeneda. Samuti suudame üksteisega suheldes näole manada palju erinevaid näoilmeid, ilma et aduksime, kui paljud lihased peavad selleks tööd tegema.