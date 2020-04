Videoülekanne ⟩ Rupert Sheldrake raamatu «Teadus ja vaimne praktika» esitlus

Rupert Sheldrake räägib loengus seitsmest vaimsest praktikast, igapäevastest harjutustest, mille eesmärk on tõsta osalustunnet teiste inimeste ja inimvälise loodusega. «Teaduslikud uuringud on näidanud, et käsitletud ühendustunnet edendavad praktikad on meie tervisele kasulikud, need teevad meid õnnelikumaks ja parandavad meie meeleolu. Need on kasulikud kõigile. Me tunneme ennast nende abil õnnelikuma ja vähem üksikuna. Meis tekib suurem austus kõigi nende vastu, kes on nimetatud praktikates varem osalenud,» ütleb Sheldrake videoloengus.