Jolabokaflod – Islandi jõulutraditsioon, millest võib eeskuju võtta

Jolabokaflod tähendab tõlkes jõuluaegset raamatuuputust. Islandil saab pühadehooaeg ametlikult alguse Bokatidindi kojukandega. Tegu on kataloogiga, kus on kirjas kõik Islandil ilmunud raamatud. Tänu kirjastajate liidule jõuab kataloog igasse majapidamisse tasuta.

Lugemine ja ka kirjutamine on Islandil suure au sees. The Guardian kirjutab, et 93 protsenti islandlastest loeb vähemalt ühe raamatu aastas, kusjuures üks kümnest elanikust avaldab oma elu jooksul vähemalt ühe teose.